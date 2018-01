Pescara: fermato dalla Polizia per un controllo, era un latitante ricercato

E' stato fermato per un banale controllo mentre passeggiava lungo via Passolanciano, ma a tradirlo è stato il suo nervosismo. In manette è finito P.C, 58enne della provincia di Bari pluripregiudicato e latitante dopo essere evaso dai domiciliari nel mese di dicembre.

Gli agenti lo hanno notato ed hanno deciso di effettuare un banale controllo dell'identità. L'arrestato però ha dichiarato di non avere dietro i documenti ed ha fornito generalità poi risultate false. Durante il controllo era particolarmente nervoso e così i poliziotti si sono insospettiti e lo hanno perquisito, rinvenendo la carta d'identità. A quel punto grazie al controllo incrociato con la banca dati centrale hanno scoperto che era pluripregiudicato e su di lui pendeva un mandato di cattura della Procura di Cagliari per evasione dai domiciliari. Ora si trova in carcere.