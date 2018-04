Pescara, farmaci illegali per sbiancare la pelle: maxi sequestro e denunce

Maxi sequestro di farmaci per lo sbiancamento della pelle nel pescarese. I militari della Guardia di Finanza di Pescara, infatti, hanno sequestrato circa 650 confezioni di prodotti medicinali venduti come creme cosmetiche, all'interno di cinque negozi etnici i cui titolari sono stati denunciati. Sequestrati anche 52 pezzi fra orologi e gioielli con marchi contraffatti. I negozi sono ubicati fra Montesilvano e Pescara.

I farmaci erano completamenti illegali, non autorizzati per la vendita in Italia e contenenti cortisonici che, se utilizzati in modo non corretto o per lungo tempo possono causare anche gravi danni alla salute. Le creme vengono utilizzate da persone di colore per ottenere uno sbiancamento della pelle, ma questo genere di pratica dev'essere effettuata esclusivamente sotto prescrizione e controllo medico. All'interno delle creme infatti vi erano anche altre sostanze considerate tossiche e pericolose come il mercurio.