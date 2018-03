Pescara, smascherato falso dietologo: denunciato dalla Guardia di Finanza

Aveva cartelle cliniche di oltre 400 pazienti, ai quale prescriveva diete e farmaci. L'uomo, però, nonostante il nome che si era creato nel settore, era completamente abusivo. La Guardia di Finanza di Pescara ha smascherato un falso dietologo, un 59enne della provincia di Chieti, denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

Il falso dietologo aveva uno studio in centro a Pescara e pubblicizzava la sua attività grazie al passaparola dei clienti ed alla sua pagina Facebook. Durante la perquisizione nello studio, sono stati trovati formulari e ricette mediche in bianco, materiale informatico e le cartelle dei pazienti. Lo studio è stato sequestrato. Il 59enne era già stato denunciato per lo stesso reato ma aveva ripreso di nuovo l'attività abusiva. Inoltre, ora dovrà rispondere anche degli incassi davanti al Fisco, considerando che era un evasore fiscale non avendo mai dichiarato alcun reddito.