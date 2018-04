Pescara, vende al mercato falsi rossetti e creme Chanel, Kiko e Mac: denunciato ambulante

Vendeva rossetti, trucchi, creme di bellezza di note griffe come Chanel, Kiko e MAC, ma in realtà erano prodotti contraffatti. Nei guai è finito un commerciante ambulante di 23 anni originario della Campania, denunciato dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno eseguito alcuni controlli durante il mercato rionale di via Pepe, notando nella bancarella del giovane un grande affollamento di clienti che da tempo acquistavano prodotti a prezzi molto vantaggiosi rispetto a quelli dei negozi e dei canali ufficiali.

L'ambulante non è stato in grado di fornire le documentazioni fiscali che giustificavano il possesso di quella merce e l'orginalità, e gli stessi prodotti già da un primo esame apparivano contraffatti. Circa 500 pezzi fra rossetti, matite, smalti e creme sono stati sequestrati e il 23enne denunciato.