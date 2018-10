Pescara, falsi annunci per compravendite su internet: arrestati tre truffatori

Proponevano annunci per la compravendita di oggi su portali internet specializzati, ottenendo la fiducia dei potenziali aquirenti per poi farsi inviare i pagamenti con ricariche postepay, senza però spedire nulla. Per questo, tre persone, residenti fra Pescara e Montesilvano, sono state arrestate dalla Polizia Postale con l'accusa di truffa e illecito utilizzo di carte di credito.

L'indagine è scattata a seguito delle denunce delle vittime dei raggiri, e si colloca nell'ambito dell'operazione "Fraud" che nel maggio scorso portò all'arresto di 13 persone ed alla denuncia di altre 33. Gli agenti si sono avvalsi di intercettazioni e pedinamenti, oltre alle analisi dei mocimenti di denaro.