Pescara: fallisce colpo allo sportello bancomat della BNL

Tentativo di furto in uno sportello bancomat di viale Bovio. I ladri sono entrati in azione nello sportello della BNL nei pressi della Regione Abruzzo. Un cliente che stava tentando un prelievo si è accorto che la mascherina esterna era stata forzata ed appoggiata ed ha subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto gli agenti della Squadra Volante che hanno constatato come, almeno da un primo esame, il furto non sia riuscito in quanto la cassa contenente il denaro non era stata scardinata. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere a circuito chiuso che dovrebbero aver ripreso il/i malviventi.