Pescara, evade dai domiciliari e ruba profumi sotto casa: arrestato

Ha pensato bene di evadere dagli arresti domiciliari uscendo di casa per poi mettere a segno un furto. Protagonista della vicenda un 42enne pescarese I.F. arrestato per evasione e furto aggravato. Ieri mattina l'uomo ha lasciato il suo appartamento ed è sceso in strada, dove appena girato l'angolo ha notato un furgone di spedizioni lasciato aperto ed incustodito.ù

La tentazione evidentemente era troppo forte per lui e così ha portato via due grossi pacchi contenenti profumi per poi rientrare a casa. La scena però è stata notata dai vicini di casa che, sapendo che era ristretto ai domiciliari, hanno chiamato il 113. I poliziotti arrivati in pochi minuti hanno sorpreso l'arrestato con la refurtiva, mentre gli scatoloni erano stati nascosti sul pianerottolo di un palazzo attiguo. Ora si trova agli arresti in attesa del processo per direttissima.