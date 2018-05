Pescara, evade dai domiciliari e ruba una bici davanti alla Nave di Cascella: arrestato

Prima è evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per vari reati, e poi si è recato a Largo Mediterraneo, nei pressi della Nave di Cascella, dove ha rubato una bicicletta tentando anche la fuga. In manette è finito V.N.M, 27enne pescarese arrestato e condotto in carcere per evasione e furto aggravato.

La Polizia è intervenuta su segnalazione al 113 di un furto di bicicletta da parte di un giovane che stava scassinando la catena con degli arnesi in una rastrelliera per bici. La Volante lo ha intercettato sul lungomare mentre fuggiva a bordo della bici, e lo ha fermato. Aveva con sè una tenaglia in metallo ed una pinza da elettricista per compiere lo scasso dei lucchetti. Riconosciuto da alcuni testimoni, ha ammesso di aver compiuto il furto. Ora si trova in carcere.