Pescara, evade dai domiciliari per andare dai parenti ma questi chiamano la Polizia: arrestata

Una 45enne rom pluripregiudcata, S.N, è stata arrestata dalla Polizia per evasione dai domiciliari. Ieri infatti, per l'ennesima volta, ha violato la misura cautelare per recarsi a casa di alcuni parenti.

Questa volta però i suoi congiunti, forse stanchi di averla sempre in casa, hanno allertato direttamente il 113 che è arrivato sul posto con una pattuglia della Volante. La donna è stata quindi condotta in carcere a Chieti.