Pescara: evade dai domiciliari per rubare ad "Acqua e Sapone", denunciata

Evade dai domiciliari per compiere un furto in un negozio "Acqua e Sapone". Per questo, una 40enne pescarese F.C. è stata denunciata dai carabinieri. I militari hanno infatti scoperto durante un controllo che si era allontanata dalla sua abitazione dove era sottoposta alla misura cautelare, e si è recata nel punto vendita in via Mazzarino dove ha rubato cosmetici per un valore di circa 35 euro.