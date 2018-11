Pescara, evade dai domiciliari: ora finisce in carcere

Era sottoposto agli arresti domiciliari dal 5 ottobre scorso, quando la Polizia lo sorprese in possesso di stupefacenti e di un'arma illegale, ma nonostante la misura cautelare è uscito dall'abitazione. Per questo, B.M. 24enne pescarese è stato nuovamente arrestato ma questa volta il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere.

Sempre ieri, la Polizia ha eseguito una condanna ad 1 anno 1 mese e 6 giorni di carcere per F.A., pescarese di 46 anni per un cumulo di pene. L'uomo sconterà la pena ai domiciliari.