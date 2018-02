Pescara, evade diverse volte dai domiciliari: arrestata

Ha violato in diverse occasioni, nell'ottobre e novembre 2017, gli arresti domiciliari. Per questo S.V. 38enne pescarese è stata arrestata dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Pescara.

La donna dovrà scontare in tutto 7 anni 9 mesi e 25 giorni di reclusione. Ora si trova in carcere a Chieti.