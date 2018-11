Pescara, evade due volte dai domiciliari: 32enne finisce in carcere

Ha violato per due volte gli arresti domiciliari, ed appena 48 ore fa aveva messo a segno alcuni furti nelle auto parcheggiate lungo la golena sud. Per quest G.D, 32 enne serbo noto alle forze dell'ordine, è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. L'uomo, alle prime luci dell'alba di domenica era stato colto in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, ma ha immediatamente violato il provvedimento.

Considerando l'accaduto e la sua pericolosità ( ha precedenti per furto aggravato, rapina, lesioni personali, spaccio stupefacenti, ricettazione) il Gip questa volta ha deciso per la custodia cautelare in carcere.