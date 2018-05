Pescara: emergenza verde e polloni alti oltre un metro lungo le strade

Polloni alti oltre un metro sotto gli alberi e sui marciapiedi, e verde in uno stato generale di incuria inaccettabile. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Cerolini interviene in merito alla manutenzione del verde in città ed attacca l'amministrazione comunale per l'incuria in cui versano strade e parchi cittadini.

"Nei giorni scorsi diversi utenti mi avevano segnalato l’impraticabilità di diverse vie di Pescara a causa del verde mai pulito che, con l’arrivo del caldo, già diverse settimane fa, è letteralmente esploso. Il problema riguarda in modo specifico le aiuole, sotto gli alberi, in cui crescono i polloni che, ovviamente, in primavera e in estate, richiedono una manutenzione tempestiva, proprio per non crescere in modo selvaggio. E invece tale manutenzione, perfettamente prevedibile e programmabile, non è stata né prevista, né programmata, né tantomeno organizzata o appaltata a ditte esterne e i risultati li vediamo sotto i nostri occhi. Una delle situazioni più drammatiche, purtroppo non l’unica, si sta verificando in via Pesaro dove, centimetro alla mano, i polloni sotto gli alberi posizionati proprio dinanzi agli uffici della Questura hanno addirittura superato il metro di altezza."