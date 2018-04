Pescara, emergenza sangue: l'Avis lancia un appello per nuovi donatori

Un appello a tutti i cittadini, soprattutto giovani fra i 18 e 30 anni, per donare il sangue. L'Avis Comunale di Pescara torna a chiedere più donatori in città, per sopperire alle tantissime esigenze che in ambito ospedaliero vengono affronatre quotidianamente.

Si può donare il sangue dai 18 ai 65 anni, con un peso minimo di 50 kg. Dopo aver eseguito gli esami di controllo su un campione di sangue prelevato dall'Avis, si diventa nel giro di 15 - 20 giorni potenziali donatori di sangue, con la possibilità di donare fino a 4 volte nell'arco di un anno. Nel caso di assunzione di farmaci, saranno i medici dell'Avis a chiarire se si è comunque compatibili alla donazione.

Vincenzo Lattuchella, presidente Avis Comunale Pescara:

Acquisire nuovi donatori significa poter allargare il bacino di utenza, purtroppo il sangue è

un elemento vivo che non viene ancora riprodotto, mentre su altri fonti in qualche modo possiamo

sopperire. L'Italia purtroppo è un Paese di anziani e l'età media dei nostri donatori è di 50 anni, ci

manca il ricambio generazionale, mancano i giovani dai 18 ai 30 anni ed è proprio a questi che ci

rivolgiamo sia per salvare vite umane che per dare un sostegno a livello associativo

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele

II 10, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15;

Mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 12 e dalle 16 alle 19:30;

Sabato dalle 7:30 alle 12;

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 7:30 alle 12.