Pescara: emergenza rifiuti e discariche abusive?

Discariche e cumuli di rifiuti inaccettabili in tutte le zone della città, con i cittadini che continuano a segnalare le criticità mai risolte dal personale Attiva. E' la denuncia che arriva dal capogruppo al Comune di Forza Italia Antonelli, che presenterà un'interrogazione in consiglio comunale diretta al sindaco Alessandrini ed alla giunta per avere spiegazioni in merito ai disservizi segnalati ormai da mesi per quanto concerne la raccolta dei rifiuti.

A questo punto non si tratta più di una casualità imputabile esclusivamente all’inciviltà dei cittadini, ma è evidente che a Pescara si sta profilando una vera emergenza di cui non comprendiamo le ragioni: perché Attiva non riesce più ad affrontare gli abbandoni straordinari? Perché, a fronte delle ripetute segnalazioni degli utenti, non si muovono i mezzi della società in house per le operazioni di bonifica? È altrettanto chiaro che la situazione in piena primavera assume contorni preoccupanti, visto che la presenza dei rifiuti incrementa lapresenza di insetti e ratti. Perché uomini e mezzi della Attiva non riescono più a fronteggiare da giorni la raccolta del pattume neanche a fronte delle segnalazioni dei cittadini? Cos’ha intenzione di fare la governance di Attiva

per porre rimedio a una situazione che rischia di degenerare proprio in vista della bella stagione?

Antonelli aggiunge come questa emergenza ironicamente arrivi nel periodo del pagamento della Tari, con gli aumenti imposti dalla giunta e soprattutto con i disservizi relativi ai bollettini per i pagamenti che costringeranno tantissime famiglie a pagare la mora per i ritardi mentre poteva essere semplicemente rimandata la data di scadenza con un'apposita delibera da approvare in consiglio comunale.