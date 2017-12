Pescara, due rapine alla stessa farmacia in poche ore: arrestato

Ha rapinato la stessa farmacia per due volte nel giro di due giorni. Per questo, Enrico Chiavaroli 62enne di Loreto Aprutino è stato arrestato dalla Polizia per rapina aggravata. Ieri verso le 18.15 una volante è intervenuta presso la farmacia Perbellini lungo la riviera nord al civico 147, dove un uomo con il volto parzialmente coperto è entrato minacciando le farmaciste con un taglierino e facendosi consegnare circa 525 euro e scappando in bicicletta.

Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza ed alle testimonianze dei presenti, un uomo è stato identificato e fermato all'interno del Centro Commerciale Delfino in quanto corrispondeva alla descrizione. L'uomo era responsabile anche della rapina messa a segno il giorno precedente sempre nella stessa farmacia.