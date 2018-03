Pescara, incubo incendi: due roghi in poche ore

Due incendi nel giro di poche ore a Pescara. Nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nel tunnel della stazione dove si rifugiano i senzatetto soprattutto nei mesi invernali. Qui le fiamme hanno distrutto alcuni indumenti e coperte del clochard ed altri oggetti. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato anche il gabbiotto per il personale della biglietteria dell'ex parcheggio a pagamento. Si indaga per capire le origini del rogo, anche se dovrebbe essere di natura accidentale.

Nella notte, invece, paura in zona Colli Innamorati dove in via Rapagnetta sono andati a fuoco un'auto ed uno scooter. Danneggiata anche la porta di un'abitazione. Qui, invece, in base ai primi rilievi condotti sempre dai vigili del fuoco, l'origine appare dolosa. Del caso si stanno occupando i carabinieri.