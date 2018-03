Operazione straordinaria di controllo del territorio, due arresti per spaccio di droga

La Squadra Mobile e le Unità Cinofile della Questura di Pescara, sono state impegnate in un’operazione straordinaria di controllo del territorio che ha interessato in particolare le zone periferiche della città e che ha portato all’arresto di due persone con sequestro di diversi tipi di stupefacente.

Il primo sequestro è stato effettuato ieri pomeriggio in via Aldo Moro a casa di una 29enne rom pregiudicata, Giulia Spinelli, che è stata trovata in possesso di 12,5 grammi di eroina, 15,7 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 70 euro in contanti.

In casa era presente un uomo che aveva appena comprato una dose di eroina e che poi, sentito a verbale in Questura, ha rivelato di essere un cliente assiduo della giovane rom da circa sei mesi.

La rom aveva allestito un banchetto all’interno dell’abitazione con un contenitore a scomparti che usava sia per suddividere i diversi tipi di stupefacente, sia per custodire gli incassi.