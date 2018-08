Pescara, droga al Terminal Bus: arresti e sequestri

Week end di controlli da parte della Guardia Di Finanza, in particolare nella zona adiacente al terminal bus di Pescara dove con l'unità cinofila antridroga sono stati sequestrati 200 grammi di marijuana ed arrestato un uomo. Si tratta di un 21enne nigeriano richiedente asilo, fermato durante un controllo.

Il cane lo ha scovato a diversi metri di distanza, fiutando l'odore della droga all'interno del suo zainetto, nel quale erano occultati alcuni involucri di stupefacente, destinati al mercato della movida estiva. Ora il 21enne si trova in carcere. Sempre la Guardia di Finanza, ha sequestrato altri 6 grammi di marijuana in possesso di un altro nigeriano. Altri 30 grammi infine della stessa sostanza sono stati rinvenuti in una siepe dei giardinetti limitrofi al terminal bus.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara proseguono le attività a contrasto dei reati connessi agli stupefacenti, anche al fine di monitorare, sequestrare e confiscare i flussi finanziari collegati ai predetti fenomeni illeciti ma, soprattutto, per la sicurezza e

prevenzione delle affollate serate estive del capoluogo e della tutela dei giovani e dei turisti.