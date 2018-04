Pescara, droga e spaccio nelle case popolari di via Rigopiano: blitz dei carabinieri

Importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Pescara che dall'alba di oggi hanno eseguito un blitz fra le palazzine popolari di via Rigopiano, in particolare al civico 88. Presenti anche le unità cinofile ed antiesplosivo. Controllati tutti gli appartamenti e gli spazi comuni.

E proprio in uno stanzino adibito a magazzino negli spazi comuni, sono stati sorpresi due ragazzi di 20 e 21 anni che nascondevano in uno zaino dosi di marijuana per un peso di 16 grammi, oltre a materiale per il confezionamento. I due sono stati denunciati. In un altro magazzino condominiale rinvenuti altri due involucri di marijuana del peso di 45 grammi, ed un bilancino di precisione.