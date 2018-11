Pescara, droga e spaccio nella casa popolare occupata abusivamente: famiglia in manette

Un'intero nucleo familiare finito in manette per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La Squadra Mobile di Pescara ha arrestato M.D.R., pescarese di 25 anni e la compagna J.M. 24enne pescarese entrambi noti alle forze dell'ordine, oltre a L.B., 59 anni, originaria della provincia di Foggia e madre del 25enne e A.D.R., 23 anni, figlio della donna e fratello del 25 enne.

Gli agenti hanno prima fatto irruzione in un alloggio popolare occupato abusivamente dalla coppia in via Aldo Moro, dove hanno trovato a seguito della perquisizione una decina di grammi di eroina e cocaina nascosti nel frigorifero, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ritenendo che la coppia venisse rifornita della droga da spacciare dai parenti che abitano in un appartamento limitrofo, ahnno proceduto alla perquisizione dell'altro alloggio dove vivono la madre del ragazzo ed il fratello. La donna, quando ha aperto la porta, ha urlato per richiamare l'attenzione dell'altro figlio che si è scagliato assieme alla donna contro gli agenti.

All'interno i poliziotti hanno rinvenuto in un calzino all'interno di un cesto della biancheria quasi 30 grammi di eroina e cocaina. Tutti e quattro si trovano ora ai domiciliari.