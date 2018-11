Pescara, droga e musica pirata: quattro denunce nel week end

Weekend di controlli nei locali della movida di Pescara da parte della Guardia di Finanza, che ha denunciato complessivamente quattro persone.

Tre soggetti sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti, uno dei quali con diverse dosi di cocaina da vendere ai ragazzi che frequentano i locali cittadini nel fine settimana. Durante i controlli era presente anche l'unità cinofila.

Un' altra persona, un deejay che stava suonando in un locale, è stato denunciato in quanto sorpreso con files musicali scaricati illegalmente: per lui è scattata la segnalazione per pirateria audiovisiva, con il sequestro delle apparecchiature. Accertate, sempre nello stesso locale, anche diverse irregolarità per i lavoratori.

I controlli, sottolineano le fiamme gialle pescaresi, si inquadrano nell’ottica di garantire una cornice di sicurezza per gli utenti stessi della movida, a tutela dell’incolumità dei giovani e del rispetto delle norme.