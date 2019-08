Pescara, spaccia droga a minorenni ed in casa nasconde quasi 2 etti di stupefacenti: arrestato

Un 53enne di Pescara, M.P. è stato arrestato ieri sera dalla squadra mobile con l'accusa di spaccio a minorenni e detenzione di stupefacenti. Gli agenti hanno fermato nelle vicinanze del palazzo dove vive l'arrestato, a Porta Nuova, un minorenne trovato in possesso di hashish che aveva appena acquistato la dose dal 53enne.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare con il rinvenimento di:

25,8 grammi di hashish suddivisi in 27 dosi;

un panetto di hashish di 89 grammi;

58 grammi di marijuana suddivisa in bustine da 2,5 grammi ciascuna;

23 grammi di marijuana contenuta in un vaso in vetro

Trovati e sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1060 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio. L'uomo si trova in carcere a Pescara.