Pescara, beccati con la droga alla Madonnina: fermati dalla Guardia di Finanza

Nell'ambito del rafforzamento dei controlli antidroga sul territorio in vista della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Pescara ha fermato e segnalato due italiani nella zona della Madonnina. I due non sono potuti sfuggire al fiuto dei cani dell'unità cinofila, che hanno rinvenuto dosi di marijuana nello zaino e nella tasca dei pantaloni dei fermati che sono stati segnalati alla Prefettura.

I controlli proseguiranno in tutte le zone in cui, nel periodo estivo, si concentrano i giovani per il divertimento notturno come il lungomare ed anche nella zona di passaggio dell'area di risulta.