Pescara, riapre a doppio senso Corso Vittorio: ecco cosa cambia

E' stato riaperto completamente al traffico, alle 10,30 di questa mattina Corso Vittorio Emanuele. Alla presenza del sindaco Alessandrini e di gran parte della giunta comunale, sono stati rimossi dai vigili urbani i cartelli di divieto e riaperta su entrambi i sensi di marcia la carreggiata stradale.

Corso Vittorio sarà percorribile tutti i giorni ad eccezione della domenica e dei giorni festivi, quando ci sarà la chiusura totale al traffico come già avveniva in questi anni, e lo spostamento degli autobus su via Bassani Pavone e via Ferrari dalle 7.30 alle 21.30.

Il sindaco Alessandrini ha parlato di una scelta che accoglie diverse istanze e va incontro a diverse esigenze:

"Oltre all’ascolto di numerose istanze che com’è noto danno voce al comparto economico e commerciale della città, abbiamo la necessità di attuare una sperimentazione finalizzata a redistribuire il traffico del centro cittadino, in attesa che il progetto di farne una direttrice del Trasporto Pubblico Locale parta. Con la riapertura di Corso Vittorio rendiamo la zona del quadrilatero centrale più fruibile, alleggerendo così le arterie parallele, che tornano ad essere percorsi alternativi per la giornata di domenica e festivi, quando il Corso torna ad essere pedonale, o in concomitanza di speciali eventi che richiederanno la chiusura del tratto riqualificato.

Quello che è accaduto con Corso Vittorio insegna che la pedonalizzazione va inserita in un contesto più ampio, capace di risolvere problemi non solo di mobilità. Stiamo pensando infatti alla prosecuzione dell’isola pedonale su via Cesare Battisti, che è già in parte pedonale e a sperimentare pedonalizzazioni di altri luoghi in occasioni particolari, come una piazza lineare sulla riviera, in concomitanza con eventi estivi che possano favorire l’incoming e una migliore fruibilità della città, quindi essere un valore aggiunto e non essere vissuti come sciagure foriere solo di problemi e crisi”.