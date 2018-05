Pescara: donna trovata morta a Rancitelli, indaga la Polizia

Una donna di 52 anni di cui non si conoscono le generalità è stata trovata morta ieri pomeriggio nella sua abitazione di Rancitelli nei pressi via Lago di Capestrano, in via Imele. A fare la tragica scoperta il marito, rientrato a casa dopo il lavoro e che ha trovato il corpo della consorte riverso a terra.

Ha subito allertato il 118 che ha tentato di rianimarla senza però riuscire a far riprendere il battito cardiaco. Sul posto anche la Polizia con la Squadra Volante. Sul corpo, da una prima ricognizione cadaverica del medico legale, non c'erano segni di violenza. Il corpo è stato trasportato in obitorio a disposizione delle autorità giudiziarie che per ora, però, non hanno ancora disposto l'autopsia.