Pescara: donna precipita dal quarto piano in via Rio Sparto

Ancora una tragedia a Pescara. Una donna di cui non si conoscono le generalità, di circa 45 anni è morta a seguito di una caduta dal balcone dell'appartamento in cui viveva in uno stabile popolare di via Rio Sparto. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Sul posto il 118 e la Polizia che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, essendo morta sul colpo dopo un volo di oltre 20 metri. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ovvero se sia caduta accidentalmente oppure se si è trattato dell'ennesimo suicidio.