Pescara: donna precipita dal 5 piano e muore in via Delfino Spiga

Ha fatto un volo di circa 20 metri prima di schiantarsi al suolo e morire sul colpo. Tragedia questa mattina poco dopo le 12 in pieno centro a Pescara, dove una donna di 69 anni di cui non si conoscono le generalità è morta cadendo dal quinto piano del palazzo dove abitava.

L'impatto è avvenuto all'angolo fra via Celestino Delfino Spiga e viale Bovio. Ancora da chiarire le cause, ma l'ipotesi più probabile sembra quella del suicidio. La donna viveva con la figlia in un appartamento ed è precipitata da uno spazio comune al quinto piano, lo stesso dove si trova il suo appartamento. A quanto pare, soffriva di depressione da diversi anni dopo. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la Polizia con la Squadra Volante. L'anziana è morta sul colpo.