Pescara, picchia la convivente in Piazza della Repubblica: denunciato ed allontanato

Ha picchiato la convivente con calci e pugni nella centralissima Piazza della Repubblica, ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia. Protagonista del brutto episodio di violenza un 26enne romeno B.G.C. denunciato per lesioni. Ieri sera i poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione ricevuta.

Sul posto hanno trovato la donna che chiedeva aiuto. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, ah avuto una prognosi di 7 giorni per contusioni all'anca ed alle braccia.L'uomo ha avuto anche la misura precautelare dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, per evitare nuovi episodi di violenza.