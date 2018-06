Pescara: donna partorisce in un'ambulanza della Misericordia

E' nato all'interno di un'ambulanza della Misericordia il piccolo Raphael, figlio di una signora francese residente a Pescara che ha partito alle 11.58 di oggi grazie all'intervento dei volontari.

Quando è arrivata la chiamata sul posto sono arrivati gli operatori della Misericordia, quando la donna era ormai in travaglio. Caricata sul mezzo, all'altezza di via Chieti si è capito che, nonostante la breve distanza dall'ospedale, la donna avrebbe partorito nel giro di pochi minuti e così il mezzo è stato fermato e il bimbo è nato. Subito è stato allertato l'Ospedale dove all'arrivo dell'ambulanza la donna e il piccolo sono stati accolti ed assistiti. Nessun problema per il bimbo e per la madre. Grande emozione e soddisfazione invece per l'equipaggio, formato da Roberto Invernizi, Sauro Fratini e Andrea Miseri che ha dimostrato grande professionalità e sangue freddo.