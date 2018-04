Pescara: detenuto sale sul tetto del carcere e minaccia di buttarsi

Un detenuto del carcere di Pescara ha messo in atto ieri una clamorosa protesta arrampicandosi sul tetto di una delle palazzine e minacciando di buttarsi giù.

Approfittando dell'ora d'aria per la passeggiata esterna, è riuscito a salire sul tetto di uno degli stabili per protestare contro il rifiuto per il trasferimento in un altro carcere. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Penitenziaria, oltre al direttore del carcere Pettinelli e ad una squadra di vigili del fuoco. L'uomo è rimasto sul tetto per diverse ore, fino a quando ha deciso spontaneamente di scendere.