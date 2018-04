Pescara città sempre più sicura? Calano i reati ma aumentano gli arresti nell'ultimo anno

Continuano a scendere i reati denunciati e commessi in provincia di Pescara e nel capoluogo, ma aumentano gli arresti in flagranza di reato. In occasione della Festa della Polizia che si celebra oggi 10 aprile a 166 anni dalla fondazione, la Questura di Pescara ha snocciolato i dati relativi al nostro territorio.

Nell'ultimo anno, i reati complessivamente denunciati sono 12.698 a fronte dei 14.230 denunciati nell'anno precedente. Andando a valutare la tipologia di reati e di denunce, nel pescarese crescono però leggermente le violenze sessuali che passano da 29 a 32, così come gli scippi.