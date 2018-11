Pescara, crolla grosso pino a Piazza Grue [ FOTO ]

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per la caduta di un grosso pino a Piazza Grue a Pescara. Gran parte del tronco e la chioma sono finiti sul marciapiede ed all'interno della piazza senza però colpire e danneggiare persone o cose. A riferire l'accaduto il vicesindaco Blasioli che si trova sul posto assieme ai vigili del fuoco ed alla polizia municipale.

"È ora in corso l’intervento di Attiva per rimuovere tronchi e rami. Una situazione che convalida la necessità delle valutazioni volute dall’Amministrazione e partiti proprio un giorno fa su altre 1.075 piante, in maggioranza pini”.