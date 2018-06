A Pescara un corso per badanti e assistenti di malati di Alzheimer

Sarà rivolto ad assistenti familiari e badanti che si prendono cura di malati di Alzheimer il corso organizzato dalle associazioni “Domenico Allegrino Onlus e “Alzheimer Uniti” di Pescara.

L’iniziativa è stata programmata al termine di un incontro che si è svolto nello “Spazio Antonella Allegrino” di via Italica, alla presenza dei medici geriatri Carlo D'Angelo, presidente di “Alzheimer Uniti”, Cristina Lupinetti, di familiari e caregiver di pazienti affetti dalla malattia neurodegenerativa, che distrugge progressivamente le capacità cognitive e che rappresenta la forma più comune di demenza senile per la quale non esiste una cura.

D’Angelo e Lupinetti hanno sottolineato come, nella sola città di Pescara, siano presenti più di 3mila pazienti e di come la patologia sia sempre più diffusa e gravi molto sui nuclei familiari.

“Quando in casa c’è un malato di Alzheimer si ammala tutta la famiglia - spiega Antonella Allegrino, presidente della onlus ‘Domenico Allegrino’ - E’ una situazione molto problematica perché al dolore per la condizione del proprio caro si unisce la difficoltà a garantirgli un’assistenza adeguata h24. Per questo motivo, si è spesso costretti a fare ricorso all’aiuto di badanti o assistenti familiari, che però di frequente non conoscono la malattia e, di conseguenza, non sono in grado di prendersi cura adeguatamente dei malati. Questa è stata l'esigenza più ricorrente che i familiari hanno manifestato e che abbiamo subito recepito programmando l’organizzazione del corso”.

Nell’incontro sono stati illustrati anche i servizi attualmente presenti sul territorio cittadino, dove operano alcune strutture convenzionate, che si occupano di riabilitazione cognitiva, e tre centri diurni, che però sono privati, con costi a carico delle famiglie.