Pescara, tenta di sfuggire ad un controllo della polizia: arrestato ricercato

Un 20enne nigeriano I.S. residente a Bologna, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Pescara in quanto ricercato per detenzione e traffico di stupefacenti. Gli agenti lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto lungo la Tiburtina. Quando è stato controllato, ha tentato la fuga ma i poliziotti lo hanno bloccato. Dai controlli si è scoperto che era destinatario di una misura cautelare in carcere per spaccio assieme ad altri nove connazionali. Ora si trova in carcere a Pescara.