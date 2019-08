Pescara, controlli serrati nei quartieri di periferia: il bilancio dei carabinieri

Controlli serrati nei quartieri periferici della città da parte dei carabinieri di Pescara, che nei mesi di giugno e luglio hanno identificato oltre 500 persone e 400 veicoli fra Zanni, San Donato e Rancitelli. Decine le multe comminate per infrazioni al codice della strada, come il mancato uso delle cinture di sicurezza o l'uso del telefono alla guida, il mancato uso del casco su motocicli. In cinque casi, è scattato anche il sequestro del mezzo.

Diversi soggetti sono stati trovati in possesso di dosi di stupefacente per uso personale con segnalazionie alla prefettura, mentre una decina di persone sono state denunciate per aver violato le misure di sorveglianza speciale, divieto di dimora imposto da foglio di via obbligatorio. Controllati anche diversi esercizi pubblici: in due casi sono state elevate contravvenzioni amministrative per olre 1000 euro. Nei quartieri indicati sono 20 le persone arrestate dall'inizio dell'anno per reati legati allo spaccio e traffico di stupefacenti.