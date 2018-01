Pescara, contaminazione della falda acquifera vicino al fiume?

Una pesante contaminazione della falda acquifera, nei pressi del deposito di idrocarburi Abruzzo Costiero a Pescara e pochi metri dal fiume. La denuncia arriva dagli ambientalisti del Forum H20 che sottolineano come debbano essere messe in campo urgentemente misure per la bonifica, considerando che il verbale dell'Arta che mostrava analisi con valori di sostanze tossiche oltre i limiti previsti, è stato trasmesso alla Conferenza dei Servizi il 21 aprile 2017 e validato e trasmesso solo il 13 dicembre scorso.

A questo punto vorremmo capire quali interventi sono stati messi in campo per la messa in sicurezza di emergenza e l'attuazione di tutte le iniziative previste dalla legge, visto che il D.lgs.152/2006 sulla carta impone tempi strettissimi mentre qui si è impiegato quasi un anno dal campionamento all'invio del verbale di approvazione del Piano di caratterizzazione. Si consideri che il fiume è a pochi metri e che la falda ovviamente è in collegamento con questo.

Facciamo notare che un passo in avanti c'è stato almeno sulla trasparenza grazie all'azione della Stazione Ornitologica Abruzzese che lo scorso 8 giugno aveva inviato una dettagliata lettera al Comune di Pescara in cui spiegava che almeno dal 2007, sulla base del D.lgs.195/2005, questi dati e le convocazioni delle conferenze dei servizi dovevano essere pubblicati sul sito del Comune di Pescara. Prendiamo atto che il Comune di Pescara sta cercando di recuperare il gap informativo costruendo un sezione apposita del proprio sito WEB. Auspichiamo che possa diventare presto uno strumento di informazione e sensibilizzazione per tutti i cittadini, gli enti e le aziende