Pescara Colli, cade da un'impalcatura: è grave

Dramma a Pescara Colli dove un 60enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, direttore dei lavori in un cantiere edile, secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto accidentalmente da un'impalcatura alta circa 4 metri. L'impatto al suolo gli ha causato traumi e lesioni gravi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata per diversi traumi, fratture e lesioni.L'episodio è avvenuto in via Valle Fuzzina, le indagini sono affidate ai carabinieri di Pescara.