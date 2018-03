Pescara sporcizia e cattive condizioni igeniche: chiuso un bar

Controlli a tappetto dei Nas in diverse attività commerciali della città e della Regione. I militari, in particolare, sono intervenuti in un bar del capoluogo, gestito da un sudamericano, che è stato chiuso a causa delle cattive condizioni igienico sanitarie. Sanzionato anche un venditore etnico di ortofrutta per la violazione delle norme igienico sanitarie e sulla tracciabilità ed autocontrollo dei prodotti.

Nella Marisca, invece sanzionate due macellerie etniche per la mancanza del protocollo Haccp e per un ampliamento abusivo dell'attività stessa, oltre a carenze igienico sanitarie.