Pescara, case popolari: pugno di ferro del sindaco Masci contro gli abusivi

Pugno di ferro del sindaco Masci contro gli abusivi nelle case popolari. Questa mattina si è tenuto un vertice tecnico in Comune alla presenza dell'assessore Del Trecco che ha le deleghe legate alla casa ed all'edilizia popolare, del direttore generale Dezio, del vicedirettore Vespasiano, del comandante della polizia municipale Maggitti, del dirigente Silverii e del direttore Ater Di Tella, per esaminare la logistica e i tempi per eseguire i decreti di sequestro preventivo.

L'obiettivo è accelerare le azioni che porteranno alla liberazione delle case occupate abusivamente dove spesso si svolgono attività illecite, e per questo ha assegnato all'assessore Del Trecco una delega a tempo per avere il maggior numero possibile di decreti di sequestri con le risorse Ater entro il 15 dicembre prossimo.