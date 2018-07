Pescara, paura in carcere: detenuto appicca incendio, intossicati agenti

Momenti di paura ieri pomeriggio nel carcere di San Donato a Pescara. Un detenuto italiano, con problemi psichiatrici, ha appicato volontariamente un incendo nella sua cella. Fiamme e fumo hanno subito invaso gli spazi costringendo all'evacuazione di tutta la sezione ed all'arrivo dei vigili del fuoco.

Alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, intervenuti per i soccorsi, sono rimasti intossicati. A dare la notizia Leo Beneduci Segretario Generale del sindacato OSAPP. Beneduci ha sottolineato come la presenza di detenuti con problemi psichiatrici, oltre che formalmente vietata dalla legge, costiutisce ormai una prassi e può creare situazioni di pericolo per gli altri detenuti e per il personale penitenziario.