Pescara: i carabinieri incontrano gli studenti delle scuole per insegnare la legalità

Una serie di incontri formativi, per discutere di tante tematiche riguardanti la legalità come ullismo e vandalismo, effetto delle sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool, educazione stradale, violenza intra-familiare e di genere nonché la pedopornografia nel web e la pericolosità di contatti con utenti sconosciuti. Anche quest'anno i carabinieri della Compagnia di Pescara, con il comandante Capitano Di Marco assieme al personale del Nucleo Carabinieri Subacquei e ai Comandanti delle Stazioni distaccate di Spoltore e Cepagatti, ha incontrato i ragazzi delle scuole, per discutere e parlare di temi molto sensibili per i giovani.

Gli incontri hanno interessato gli alunni delle classi III° e IV° degli Istituti Scolastici Secondari “Aterno Manthonè” e “I.P.S.S.A.R. De Cecco” di Pescara, dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Spoltore corrente in via Montesecco, nonché gli alunni della II^ e III^ Primaria dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Cepagatti corrente in via Dante Alighieri.

Il capitano Di Marco ha sottolineato durante gli incontri: