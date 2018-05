Pescara, cantieri in città: da lunedì 21 maggio nuove modifiche alla viabilità

Sarà un lunedì all'insegna dei cantieri stradali e delle deviazioni al traffico quello in arrivo per gli automobilisti di Pescara. Da domani 21 maggio infatti riprendono i lavori sia sulla riviera nord che sulla riviera sud, oltre al cantiere per la pista ciclabile in via Muzii.

Il vicesindaco Blasioli ha fatto il punto della situazione, ricordando che la segnaletica stradale è stata posizionata da giorni e i cittadini sono stati informati per tempo.

Riviera nord

Niente auto nel tratto fra via Muzii e via Galilei, dove riprende la scarnificazione della carreggiata e dei parcheggi lato monte. I lavori dureranno dai 5 ai 7 giorni meteo permettendo. La riviera in quel tratto sarà chiusa al traffico ed alla sosta.

Viale Muzii

Su via Muzii, a partire dalle 9 fino alle 18 scatteranno i divieti e le modifiche alla viabilità per il completamento della pista ciclabile e della carreggiata con:

1) L’istituzione di un unico senso di marcia su via Muziidai monti verso il marenel tratto compreso tra via regina Margherita e la strada parco.

2) Per chi proviene da via Silvio Pellico l’obbligo di svolta a destra su via Muzii dove la carreggiata lato sud non sarà interessata dai lavori e dove ci sarà il divieto di sosta e fermata.

3) Su via Isonzo invece transito libero solo ai residentinel tratto compreso tra via regina Margherita e la strada Parco

Riviera sud

Nel tratto davanti al Teatro D'Annunzio, si lavorerà per allargare il marciapiede lato mare con un'ampiezza di 12 metri e con una nuova pista ciclabile.