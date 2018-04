Pescara: riparte il cantiere lungo la riviera nord

Ripartono oggi lunedì 30 aprile i lavori per il rifacimento del manto stradale lungo la riviera nord. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, aggiungendo che il secondo lotto del cantiere potrebbe terminare oggi stesso, ovvero quello fra via Ragazzi del 99 e viale Muzii.

Il 2 maggio sarà comunque riaperto al traffico con un asfalto provvisorio. Oggi intanto partieranno i lavori nel terzo lotto fra via Muzii e via De Amicis.

Il terzo tratto verrà chiuso per intero e cioè fino a via Tassoni, da mercoledì 2 maggio e fino all’11 maggio e sarà il tratto di lavori più lungo e invasivo.

Una ditta appositamente scelta si occuperà di posizionare la segnaletica stradale prima e dopo il cantiere per orientare la mobilità, si tratta di un lavoro che arriverà fino alla Madonnina, una volta ultimato verrà effettuata la scarifica e il rifacimento di tutto il manto di asfalto lungo i 3 km previsti dall’intervento. Quindi da lunedì 30 il divieto di transito e di sosta avanzerà da via Ragazzi del 99 fino a via De Amicis”.