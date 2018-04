Pescara, canile sommerso dai debiti: volontari pronti a lasciare la struttura

Debiti sempre piu ingenti e forti ritardi nei pagamenti dei fondi da parte del Comune, nonostante gli appelli lanciati da anni. I volontari della Lega Nazionale del Cane di Pescara, che gestiscono il canile comunale, minacciano di lasciare la struttura a causa della mancanza di fondi. Il Comune non ha ancora saldato la rata del mese di febbraio, e nonostante l'aiuto di tanti cittadini e dei veterinari la situazione è diventata insostenibile.

A fronte di un canone annuale di 39 mila euro versato dall'amministrazione comunale, le spese di gestione infatti superano abbondantemente i 50 mila euro, e dunque il sostegno di donazioni private non è sufficiente per mantenere in piedi la struttura.