Spoltore, cadono detriti sulla circonvallazione [ FOTO ]

Disagi alla circolazione stradale ma per fortuna nessun veicolo coinvolto nella caduta di alcuni detriti dal cavalcavia che si trova lungo la carreggiata in direzione Francavilla della circonvallazione, a poca distanza dallo svincolo per Pescara Colli sul territorio di Spoltore.

I detriti sono finiti sulla carreggiata e sul posto è arrivata la polizia locale di Spoltore, oltre ai vigili del fuoco ed al personale dell'Anas. Un tratto della corsia è stato chiuso al traffico per diverso tempo per consentire di rimuovere i detriti ed effettuare le perizie per verificare l'origine del distacco. Per questo, si registrano rallentamenti in direzione sud.

(foto SpoltoreNotizie.it)