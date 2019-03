Pescara, rinvenuto cadavere in uno stabile abbandonato

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri a Pescara in via San Comizio, nella zona di via Andrea Doria. SI tratta di Gonzal Mohamed, 42enne marocchino residente a Foggia. Il corpo si trovava in un'area privata all'interno di un fabbricato abbandonato. In un borsello i militari hanno rinvenuto il documento d'identità.

Sul posto i carabinieri ed il 118. Il medico legale ha stabilito che la morte è avvenuta per cause naturali. Il corpo è stato trasportato in obitorio e riconsegnato ai familiari.