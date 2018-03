Pescara, brusca frenata dell'autobus 7: ferita una donna

E' rimasta ferita al volto per un colpo ricevuto da una busta di un altro passeggero sul bus numero 7 di TUA. Protagonista della vicenda una 73enne pescarese. Questa mattina attorno alle 13 l'autobus urbano sul quale viaggiava, all'altezza di viale D'Annunzio a Portanuova, ha dovuto effettuare una brusca frenata e proprio il movimento improvviso ha scagliato la busta di un passeggero contenente dei barattoli di vetro contro l'anziana che invece era seduta.

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e l'autobus ha accumulato diversi minuti di ritardo causando anche code e rallentamenti. La donna è stata trattenuta per accertamenti in Pronto Soccorso per un trauma al volto ed al mento.