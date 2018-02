Pescara: blitz della Polizia negli uffici dell'Assessorato all'Urbanistica

Visita inaspettata in Comune da parte degli agenti dell'ispettorato di Polizia che martedì scorso sono entrati negli uffici dell'assessorato all'Urbanistica per prelevare alcuni documenti. Si tratta di faldoni e carte riguardanti le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore.

Stupiti il dirigente di settore Pescara e l'assessore Civitarese, che non hanno saputo dare alcuna spiegazione sull'acquisizione dei documenti da parte delle forze dell'ordine che, a loro volta, pare non ne abbiano date nemmeno ai presenti. L'assessore ha sottolineato come le norme non siano ancora definitive in quanto devono ancora tornare in consiglio comunale per le eventuali osservazioni,e fra l'altro l'intera documentazion è pubblica ed è disponibile sul sito del Comune.